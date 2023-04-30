Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan Bocce takımı, mücadele ettiği 1. ligin ilk etabını birinci sırada tamamladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan Bocce takımı, müsabakalara devam ediyor. İzmir Menemen’de düzenlenen Bocce Petank 1. lig müsabakalarında 17 takım arasında mücadelesini sürdüren takım, 1. ligin ilk etabını birincilikle tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik ve Spor Kulübümüzün destekleri ile oluşturduğumuz ve tamamı kendi altyapımız ve transfer oluşturmadan gerek ligde gerekse milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmeye mücadele etmeye devam ediyoruz. Profesyonel ligde mücadele edecek duruma gelen Bocce takımımız, 40 takım arasında 2. olarak 1. lige yükselmişti. Takım sporcularımızdan ne kadar ümitli olduğumuzu ve güvendiğimizi belirtmiştik, sporcularımız da bizleri mahcup etmeyerek artık şehrimizin adı Bocce 1. Lig’de. Hem kulüp hem de takım olarak ciddi emekler verdik ve nihayetinde takımımız istediğimiz seviye de liderliğini sürdürecek" dedi.