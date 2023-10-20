Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde il ve ilçe müftülüklerince Filistin için cuma gecesi Kur’an-ı Kerim ve dua programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde düzenlenen Filistin için cuma gecesi Kur’an-ı Kerim ve dua programında Filistin’e destek için Elazığ’da başta İzzetpaşa Camisi olmak üzere bütün camilerde Fetih suresi okundu, dualar edildi. Yatsı namazı öncesinde salaların okunduğu programda din görevlilerinin okuduğu Fetih suresinden sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından Filistin için dua yapıldı.