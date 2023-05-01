TEKNOFEST 2023, İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen final yarışmalarında, Elazığ Gençlik Merkezi eğitim teknolojileri kategorisinde final sunumunu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST 20203’te 123 bin 1 proje başvurusunun yapıldığı yarışmalarda, ortaokul kademesinde Elazığ’dan AkılUS-Dil takımı finale yükseldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerinde 99 projenin finale kaldığı eğitim teknolojilerinde Elazığ Gençlik Merkezi, ortaokulda 30 final takımı arasında yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, ’’Türkiye’nin en büyük Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali olan TEKNOFEST’te bir kez daha Elazığ Gençlik Merkezini görmek bizim için gurur verici. Gençlik Merkezimiz içerisinde yer alan robotik kodlama kurslarımız ve Dene-Yap Atölyemiz ile gençlerimizin bilimsel yönüne sağladığımız katkıların meyvelerini böylesine kıymetli bir organizasyon olan TEKNOFEST’te yer alıyor olması ve finalist olarak yer alması bizleri heyecanlandırıyor. Şehrimizin neler yapabildiğini görmek, gençlerimizin bu konu da ne kadar yetkin olduğunu görmek ve temennimiz de alacağı derece ile tüm Türkiye’nin ve ulusalın takip ettiği bir organizasyonda Elazığ adını duymak bizler için büyük bir gurur kaynağı olacaktır. 123 bin projede en fazla başvurunun yapıldığı ortaokul kademesinde, Doğu Anadolu Bölgesinden finale çıkmayı başaran tek takım, Gençlik Merkezimiz takımı olan AkılUS-Dil takımı oldu ”dedi.