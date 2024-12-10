Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi üroloji bölümü, 500’üncü kapalı böbrek taşı ameliyatını gerçekleştirdi.

Açıldığı yıldan itibaren sağlık alanında başarılı çalışmalara imza atan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Üroloji bölümü tarafından kapalı böbrek ameliyatlarının 500’üncüsü, Mersin’den gelen bir hastayla gerçekleşti. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastane çalışanları, bir araya gelerek hastanenin açılışından itibaren gerçekleştirilen başarılı ameliyatlardan dolayı bir birlerini tebrik etti. Kliniğin 500. ameliyatını gerçekleştiren Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Kadir Yıldırım, ’’Elazığ Fethi Şehir Hastanesi üroloji kliniği olarak A grubu bir ameliyat olan kapalı böbrek taşı ameliyatını hastanemizde başarıyla uygulamaktayız. Birkaç yıllık bir süreçte Türkiye’de bu ameliyatın en fazla yapıldığı kliniklerden biri haline geldik. Sadece ilimizde ve bölgemizde değil Türkiye’nin tüm şehirlerinden hastalar bu ameliyatı olmak için hastanemizi tercih etmektedirler. Bu hastamızla beraber 500. Nefrolitotomi ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla tüm ekibime elinize sağlık diyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

’’Burada anlattıklarından daha iyi hizmet gördüm’’

Kliniğin 500. kapalı böbrek taşı ameliyatını olan Durdu Mehmet Yılmaz ise “Mersin’den geliyorum. Mersin’in bir ilçesinde doktora gittim. Doktor böbreklerimin çok kötü olduğunu söyledi. Akrabalarım ve arkadaşlarıma haber verdim. Araştırdılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi üroloji servisini önerdiler. Buraya geldim. Burada anlattıklarından daha iyi şeyleri gördüm. Tedavim çok iyi geçti. Gerek doktorum olsun gerekse buradaki personel olsun hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi baktılar, iyi tedavi ettiler herkesten çok memnunum’’ diye konuştu.