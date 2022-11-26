Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Hayvanları ve Doğayı Koruma Büro Amirliği ekipleri bir alışveriş merkezi içinde kadına şiddet ile mücadele konulu çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çalışma çerçevesinde toplamda 600 vatandaşa yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yaparak çeşitli konular ile ilgili broşür dağıttı.