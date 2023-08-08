Elazığ’da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 25 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. ABD, Almanya, İspanya ve İngiltere başta olmak birçok ülkeye ihraç edilen domates, dünya sofralarını süslüyor.

Şanlıurfa’dan Elazığ’ın Alatarla köyüne akrabalarını ziyaret gelen Mehmet Salih Kıran, burada ekim alanının boş olduğunu fark etti. Geçen sene tarlaları kiralayarak ilk defa ekim yapan Kıran, bu sene alanı artırarak 3 bine çıkardı. 600 kişiye istihdam sağlayan tarlada hasat başladı. İşçiler tarafından toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderiliyor. İç piyasa bittikten sonra ardından toplanan domatesler ikiye bölünerek güneş altında kurutulmaya bırakılacak. Kurutulan domatesler ise ABD, Almanya, İspanya ve İngiltere başta olmak birçok ülkeye ihraç edilecek. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, işçi sayısının önümüzdeki hafta bin 200’e çıkacağı öğrenildi. Geçen seneye göre verimin iyi olduğu öğrenilirken bu sene ortalama 25 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Ortalama 3 bin dönüm alana domates ektiklerini belirten Mehmet Salih Kıran, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine dağıtıyoruz. Ardından kurutmaya geçeceğiz. Kuruttuktan sonra yurtdışına ihracat ediyoruz. Amerika, Almanya, İspanya ve İngiltere olmak üzere her yere gidiyor. Geçen sene yeniydik, iklimi bilmiyorduk az ekmiştik. Verim az aldık. Bu sene iklime alıştık. Bayağı bir verim bekliyoruz. Şu anda yoğun bir tempodayız. 12. aya kadar devam edeceğiz. Yağışlar etkili oldu ürünümüz biraz geç çıktı. Ama verim bu sene gayet iyi. Elazığ domatesi şu anda dünyanın sofrasını renklendiriyor. Bu yıl 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Ortalama buradan 25 bin ton rekolte bekliyoruz. İnşallah 30 bin tona varırsa daha güzel olur. Barajdan su içiyoruz. Suyumu ve yolumuz yok. Çoğu büyük kamyonlar geri dönüyor. Valimiz bir görse şu anda burada 600 kişi çalışıyor. Bir hafta sonra bin 200 kişiye çıkacak” dedi.