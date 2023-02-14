Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrasında Elazığ tek yürek oldu. Bu çerçevede kadınlar tarafından pişirilen ekmek, poğaça, patila, kek ve börekler, şehirde konaklayan depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrasında Elazığ tek yürek oldu. Bu çerçevede kadınlar tarafından pişirilen ekmek, poğaça, patila, kek ve börekler, şehirde konaklayan depremzedelere ulaştırılıyor.

Daha önce 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ, kendileri ile aynı kaderi yaşayan depremzedeler için tek yürek oldu. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Hayme Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde faaliyetlerini sürdüren kadınlar, depremzedeler için seferber oldu. Kadınların pişirdikleri ekmek, poğaça, patila, kek ve börekler Elazığ merkezde konaklayan depremzedelere ulaştırılıyor.