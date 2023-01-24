Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkisi altına alan depremin ardından, 31 bin 944 konut ve iş yerinin teslim edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkisi altına alan depremin ardından, 31 bin 944 konut ve iş yerinin teslim edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye süren depremin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum açıklamasında, "24 Ocak 2020. Elazığ ve Malatya ile sarsıldık, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hamdolsun onların emanetlerine sahip çıktık, sıcak yuvalarına kısa zamanda kavuşturduk. İki şehrimizi de devlet-millet el ele ayağa kaldırdık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, deprem sonrası Elazığ ve Malatya’da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Açıklamada, depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankası ile 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya’dan ayrılmadan arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarının hızla tamamlandığı ve vatandaşlara kira, eşya ve taşınma yardımlarında bulunulduğu hatırlatıldı. Elazığ ve Malatya’da Cumhuriyet tarihinin en hızlı ve geniş kentsel dönüşüm çalışmasının başlatıldığı vurgulandı.

"Elazığ ve Malatya’da toplam yatırım bedeli 40 milyar liralık 37 bin 674 konut ve iş yerinden 31 bin 944’ü teslim edildi"

İnşaat çalışmalarının 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldığı, ayrıca 57 noktada inşaat çalışmalarının ve tüm inşa hacminin yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandığı ve bu yıl içerisinde geriye kalan tüm çalışmaların tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, Elazığ ve Malatya’da toplam yatırım bedeli 40 milyar liralık 37 bin 674 konut ve iş yerinden 31 bin 944’ünün teslim edildiği belirtildi.

Elazığ’da yapımı gerçekleşen ve gerçekleşecek olan işlerdeki amacın, vatandaşları tek bir alana sıkıştırmadan farklı lokasyonlarda konut ve sosyal donatı üreterek sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırarak şehir sınırlarını genişletmek olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede vatandaşların daha geniş alanlara yerleşerek kişi başına düşen alanın artırmış olacağı aktarılarak şu detaylar paylaşıldı:

"Elazığ’da 27 bin 633 konut yapımı planlanırken, 25 bin 722 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 22 bin 441’i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 3 bin 575’i köy evi olmak üzere toplam 18 bin 694 afet konutu ve bin 831 sosyal konut inşa edilmiştir. Bin 352 iş yerinden bin 178’i tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapımı planlandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Hasarlı 6 okul ise yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Yine bu çerçevede 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı. Arıcak ilçesindeki okul ise tamamlanma aşamasında. Zafran Mahallesi’ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası tamamlanma aşamasındayken Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonunun ise inşası tamamlanarak teslim edildi. Planlanan 12 caminin yapımı tamamlanırken İl Müftülüğüne teslim edildi. Ayrıca Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinin inşası da tamamlandı."

"Depremin merkez üssü Sivrice’de yaşam başladı"

Bakanlıktan Elazığ depremi sonrası merkez üssü Sivrice’de yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verilerek bu çerçevede 307 konut, 3 fırın, 88 dükkan, 2 cami, 1 posta hizmet binasının; toplam 180 milyon lira harcanarak inşasının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

"Malatya’da 8 bin 405 konut üretiliyor"

Malatya’da ise toplam 8 bin 405 konut üretildiği belirtilen açıklamada, bu konutlardan 4 bin 891’inin afet konutu, 2 bin 922’sinin kentsel dönüşüm konutu, 592’sinin sosyal konut olmak üzere şimdiye kadar 5 bin 174 konutun teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, depremden yoğun şekilde etkilenen Malatya’da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, gerçekleştirilen çalışmaların detayları şöyle aktarıldı:

"Yapılan bin 592 köy evinden bin 173’ü teslim edildi. 284 ticari birim yapılırken bunlardan 144’ü teslim edildi. 8’i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi ise yeni planlanan olmak üzere 9 okul inşa edilirken; bu okullarda toplam 196 derslik bulunuyor. Okulların tamamı teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5’i bitirildi, 1 Millet Bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, 1 Millet Bahçesinin de yapımı sürüyor. Yapımı devam eden 1 adet Polis Özel Harekat (PÖH) Merkezi bulunuyor. Gelinciktepe mevkiinde ise 550 milyon lira bedelle toplam bin 527 konut üretildi ve bu konutların teslimleri gerçekleştirildi."