Hakkari’de yapılan grup müsabakaları sonunda Elazığ bocce takımı, yarı finallere adını yazdırdı.

Analig Bocce Grup müsabakaları 11-12 Temmuz tarihlerinde Hakkari’de düzenlendi. 14 ilden 27 takım 108 sporcunun katıldığı Analig Bocce Grup müsabakaları şampiyonasına Elazığ’ı temsilen katılan erkek takımı bir puan farkla üçüncü olurken, kız takımı grup birinciliği elde ederek Samsun’da düzenlenecek olan Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Hakkari’de düzenlenen Analig Bocce Grup müsabakalarında takımlarımızın elde ettiği başarılardan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimiz Resul Ağırtaş, Ali Bıyıklı ve Mehmet Resul Can’ı tebrik eder Türkiye yarı finallerinde başarılar dileriz’’ denildi.