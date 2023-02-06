Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki son depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki son depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Başka göçüklere karşı ilde tarama faaliyetleri sürüyor.