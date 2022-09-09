Alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerde ayrıca yetenek sınavlarıyla üniversitelerin konservatuvar bölümüne yerleşmek isteyen öğrencilerde faydalanabiliyor.

Eğitimden sanata, kültürden spora birçok branşta ücretsiz kurslar açarak gençlerin ilgi duydukları branşlarda gelişimlerine katkı sunan Elazığ Belediyesinin gençlere yönelik açtığı enstrüman kursu sürüyor. Bağlama, gitar, ud, cümbüş, keman, kaval, kanun, ritim gibi çalgı aletlerine yönelik açılan kurslara 12-25 yaş arası gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ Belediyesinin kültür ve sanat hayatını canlandırmak, müziğe ve sanata ilgi duyan gençler için enstrüman kursları devam ediyor.

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