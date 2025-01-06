Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği, “2+2=5” adlı gösteriye, kültür ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bünyesinde hazırlan “2+2=5” isimli gösteri, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Tiyatro, kısa film ve doğaçlama türlerinin bir arada sunulduğu gösteriye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, sanatseverler tarafından salonun tamamı dolduruldu ve izleyiciler yer bulmakta zorlandı. Katılımcılar, sahnelenen eserlerin hem düşündürücü hem de eğlenceli olduğunu belirterek Elazığ Belediyesine teşekkür etti.

“2+2=5” isimli gösteri, periyodik olarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.