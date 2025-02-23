Elazığ Belediyesi, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri aday belirleme sınavı öncesinde, adaylara ikramlarda bulunarak emanet kabul noktası desteği sağladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri aday belirleme sınavı öncesinde Elazığ Belediyesi tarafından adaylara ikram ve ücretsiz emanet kabul noktası hizmeti sağlandı. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fırat Üniversitesi’nde adaylara çay ve çorba ikramı sağlanırken, sınava giren adayların emanetlerini de emanet kabul noktasında kabul etti. Sınava giren adaylar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na kendileri için yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür etti.