Elazığ’da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte, Elazığ Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hazır durumda bekleyen ekipler, şehir genelinde ana arterlerden mahallelere kadar kapsamlı bir çalışma başlattı. Greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları, arazözler (solüsyon araçları) gibi iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda ekipler, vatandaşların güvenliği için seferber oldu. Kent genelindeki cadde, bulvar veya sokaklarda yoğun çalışmalar devam ediyor. Ekipler, oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürerek trafik akışının kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava şartlarına karşı 7 gün 24 esasına dayalı çalışmalarına devam edecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘’İlimizde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerimiz yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu, kent genelindeki ana arterlerimiz ulaşıma açılmıştır. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, kış lastiği olmayan araçların sürücülerinin kesinlikle trafiğe çıkmamasını önemle rica ederiz’’ denildi.