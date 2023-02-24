Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda 120 saat temel Arapça dil eğitimi verilecek. Kurs sonunda ise kursiyerler sertifika alacak.

EBEGEM bünyesinde açılan temel Arapça dil eğitimi kursu 2. dönem eğitimleri başladı. Kişisel birikimlerini yükseltmek isteyenler, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin katıldığı kursta, uzman eğitmenler tarafından kadınlara yönelik Arapça A1 eğitimleri veriliyor.

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