Elazığ Belediyesi ekipleri depremin izlerini silmek için çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çocuklar ekipler eşliğinde piknik yapıp eğlendi.

Elazığ Belediyesi ekipleri depremin izlerini silmek için çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çocuklar ekipler eşliğinde piknik yapıp eğlendi.

Depremin ilk anından itibaren tüm bölgelere ulaşan ve yardımlarını götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ın ’Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız’ sloganı ile hareket geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a Çocuk Oyun Çadırı kuruldu. Burada çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynayıp filmler izliyor. Gün boyu çeşitli etkinlikler yapılan çadırda çocuklar keyifli dakikalar geçiriyor. Etkinlikler çerçevesinde depremzede çocuklara yönelik oyun çadırının önünde piknik düzenlendi.

Piknikte çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.