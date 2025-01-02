Elazığ Belediyesinin 7 Ocak Salı günü düzenleyeceği konferansta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Demirbağ, ailenin korunmasının önemi ile ilgili bilgiler verecek.

Elazığ Belediyesi, toplumsal değerlerin korunması ve ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir konferans düzenleyecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Demirbağ’ın konuşmacı olarak katılacağı, ’yozlaşan toplumda son kalemiz aileyi korumak’ başlıklı konferans, 7 Ocak Salı günü saat 14.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tertip edilen konferansın, toplumsal yozlaşmanın önüne geçilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi konularında önemli bir farkındalık oluşturması beklenirken Dr. Demirbağ, hızla değişen dünyada geleneksel aile yapısının karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekecek ve ailenin toplumun temel taşı olduğu konusuna vurgu yapacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tüm vatandaşların, ücretsiz olacak konferansa katılım sağlamaları istendi.