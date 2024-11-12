Elazığ Belediyesi tarafından, şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi, şehir içi trafiğinin daha rahat ve konforlu bir hale gelmesi için bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, bir yandan da alternatif güzergâhlar oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka-Beyyurdu yolu çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce tek gidiş ve geliş yönünde olan Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Toplam bin 500 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan Ömer Seyfettin Caddesi, yapılan çalışmaların ardından çift gidiş ve çift geliş yol ile imar planına uygun olarak yeniden dizayn edildi.

Öte yandan Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yağışların ardından yaşanabilecek muhtemel su baskınlarının önüne geçilebilmesi adına yol boyunca sağlı ve sollu olarak uzanan hendek yapımları tamamlandı. Ayrıca, kaldırım ve orta refüj bordür çalışmaları kapsamında Elazığ’da ilk kez beton finisheri kullanıldı.