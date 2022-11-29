Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup’ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Voleybol, 15. hafta maçında Adıyaman Gençlerbirliği’ni ağırladı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Elazığ ekibi 25-9, 25-16 ve 25-16’lık setlerle 3-0 kazandı. Puanını 11’e yükselten ve 3. sıraya yerleşen Elazığ Belediyesi Voleybol, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep ekibi Merinos Gençlik ile karşılaşacak.

Elazığ Belediyesi Voleybol, Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nin 8. haftasında konuk ettiği Adıyaman Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

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