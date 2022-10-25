Elazığ ekibi grubun 4. haftasında deplasmanda Rasus Kimya Hatay Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 3. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Ada Koleji Zeugma Spor’u 3-2 mağlup etti. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maçta 25-23 ve 25-17’lik setlerle 2-0 öne geçen Elazığ ekibi, rakibinin 21-25, 22-25’lik setlerine engel olamayınca durum 2-2 oldu. Tay-Break setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 15-10 ve maçı 3-2 alarak 2 puanı hanesine yazdırdı.

Elazığ Belediyesi Voleybol, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 3. haftasında konuk ettiği Ada Koleji Zeugma Spor’u 3-2 mağlup etti.

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