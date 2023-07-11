Elazığ Belediyesi ücretsiz yaz spor kursları yoğun katılımla başladı.

Elazığ Belediyesinin ailelere destek olmak ve sporun alt yapısını oluşturmak üzere başlattığı ücretsiz yaz spor kursları eğitimlerine başladı. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, “Haydi Çocuklar Spora” sloganı ile 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlattığı beş ayrı branştaki ücretsiz yaz spor kursları, 40 antrenör ve bin 550 öğrenci ile eğitimlerine başladı. Çocukların bedensel gelişimlerine katkı sunmak için yüzme, basketbol, voleybol, boks ve futbol branşlarında açılan kurslara aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla beş farklı branşta başlatılan ücretsiz yaz spor kurslarının Kültürpark Spor Tesisleri binasında gerçekleşen ilk ders heyecanına, ailelerde katılarak çocuklarına destek oldular. Çocuklar, boks ve voleybol branşlarında ilk defa verilen eğitimlere, diğer branşlarda olduğu gibi yüksek oranda katılım sağladılar.

Çocuklara forma ve şort hediye edildi

Geleceğin yıldızlarının yetişeceği veya potansiyellerinin ortaya çıkarılacağı yaz spor kurslarına katılım sağlayan 6-13 yaş aralığındaki çocuklara, Elazığ Belediyesi’nin her çocuğun yaş ve bedenine uygun hazırlanan şort ve formalardan hediye edildi. Kursların ücretsiz olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden veliler, açılan spor kurslarının çocukların geleceğine katkı sağladığının altını çizerek, verilen önemden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ettiler. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarına kaliteli vakit geçirebilecekleri güvenilir bir etkinlik ortamının oluşturulmasının kendileri için çok kıymetli bir sosyal hizmet olduğunu aktaran veliler, başta Başkan Şerifoğulları olmak üzere çocuklara eğitim verecek antrenör ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.