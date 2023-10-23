Elazığ Belediyesi tarafından organize edilecek 4. Kitap Fuarı, 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Elazığ’ın gelecek vizyonuna değer kazandıran yatırımları arasında yer alan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, 28 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Elazığ Belediyesi, 4. Ulusal Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Yüzlerce yayınevinin yer alacağı ve okuyucuların dilediği kitaplara ulaşmasına yardımcı olacak Kitap Fuarı ile kitaplara olan ilginin artırılması hedeflenirken vatandaşlar, severek ve beğeniyle okuduğu eserlerin yazarları ile bir araya gelme fırsatı yaşayacak.

Öte yandan Elazığ Belediyesi Kitap Fuarının, Elazığ’ın tanıtımına ve kültürel kalkınmasına da katkı sunması amaçlanıyor.

Birbirinden kıymetli yazarlar, Elazığlılarla buluşacak

4. Kitap Fuarında birbirinden kıymetli onlarca kalem, imza ve söyleşi programlarıyla Elazığlılar ile bir araya gelecek. Fuarda, Bekir Develi, Türker Akıncı, Haluk Özdil, Murat Akan, Zekeriya Efiloğlu, Erhan Afyoncu, Ebru Elmaskeser, Sadık Yalsızuçanlar, Mine Sota (Çiğdem Can), Ahmet Turgut, Serhat Yabancı, Bayram Karaçor, İkram Arslan, Seyit Ali Kahraman, Yaren Atalar, Ahmet Bulut, Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, Sedat Çağlayan, Telmih Kitap - Şair/Yazarlar, Muhammed Tacettin Kutay, Alişan Kapaklıkaya, İkbal Gürpınar, Serdar Tuncer, Tufan Gündüz, Pelin Çift, Hulki Cevizoğlu, Sevda Türküsev, İhsan Süreyya Sırma, Hatice Kübra Tongar ve Mecit Ömür Öztürk okuyucularla buluşacak.

Ayrıca Elazığlı şair ve yazarlar için stantlar oluşturulacak.

Yazarlar, okullarda düzenlenecek konferansa katılacak

Öte yandan şair ve yazarlar, okullarda konferans düzenleyecek. Yazarlar; Bayram Karaçor, Ahmet Turgut, Mine Sota, Sadık Yalsızuçanlar, İkram Arslan, Seyit Ali Kahraman ve İkbal Gürpınar gerçekleştirilecek programlarla öğrencilerle bir araya gelecek. Dokuz gün sürecek olan Kitap Fuarında 7’den 70’e tüm Elazığlılar, binlerce esere ulaşabilecek ve birbirinden değerli yazarlarla bir araya gelmenin fırsatını yaşayacak olurken, öğrenciler de unutulmadı. Elazığ Belediyesi tarafından fuarı ziyaret edecek 15 bin öğrenciye, 50 lira değerinde hediye çeki dağıtılacak. Öğrenciler hediye çekleri ile fuarda istedikleri kitapları alabilme imkanına sahip olacak. Ayrıca Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nı ziyaret eden ve hediye çeki verilen öğrenciler için Elazığ Belediyesi’ne ait otobüslerle ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanacak.

“Bütün hemşehrilerimizi kitap fuarımıza bekleriz”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Aziz şehrimizde yeni ve önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Elazığ’ın gelecek vizyonu açısından önemli bir kazanım olan ve şehrimizin fuarcılık alanında söz sahibi olmasını sağlayacak olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimizde, 28 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Kitap Fuarı’mızın 4’üncüsünü düzenleyeceğiz. Birbirinden kıymetli yazarların ve yayınevlerinin yer alacağı fuarımız, bir kültür ve sanat şehri olan Elazığ’ımıza önemli katkılar sunacak. Fuarımıza, 7’den 70’e bütün Elazığlıların iştirak ederek, sevdiği yazarlarla buluşabilir, diledikleri kitaplara ulaşabilirler. Geleceğimiz olan gençlerimiz, öğrencilerimiz bizim en kıymetli hazinemizdir. Sevgili gençlerimizi yine unutmadık ve fuarda kendilerine hediye çekleri hediye edeceğiz. Gençlerimizin okuduğu her kitabın, geleceğine yaptığı yatırım olduğunun bilinciyle; yarınlara daha donanımlı ve güçlü hazırlanmaları için onların daima yanında olmaya devam ederken, aziz şehrimizin gelecek on yıllarına değer katmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 4. Kitap Fuarı’mızın hayırlı olmasını temenni eder, başta gençlerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimizi fuarımıza bekleriz’’ dedi.