Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Elazığ Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirerek Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan hayvanlar için topladığı artık yemekleri ve bayat ekmekleri kullanarak gıda mühendisleri eşliğinde mama üretimi gerçekleştiriyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hem israfın önüne geçmek hem de Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan can dostlarımıza mama üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesine bağlı ekipler sokakta yaşayan sokak hayvanları için Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde mama üretim tesisi kurdu. Kamu kurum ve kuruluşlardan, otellerden, esnaflardan toplanılan artık yemekler ve mahallelerde bulunan bayat ekmek kutularından toplanılan bayat ekmekler ekipler tarafından tesiste toplanıyor.

Yılda 3 milyon lira tasarruf ediliyor

Mama üretim tesisinde gıda mühendisleri eşliğinde geri dönüşüm tekniği kullanılarak eşitli makinalardan geçen gıdalar daha sonra mamaya dönüştürülüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde, 8 saat gibi süre zarfında 400 kilogram mama üretiliyor. Böylece yılda 3 milyon lira tasarrufta bulunuluyor.

Üretilen mamalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, “Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak topladığımız artık yemekleri ve bayat ekmekleri mama üretim tesisimizde mamaya dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşlardan, otellerden, esnaflardan yemekleri ve mahallelerde bulunan bayat ekmek kutularından ise bayat ekmekleri topluyor. Topladığımız yemekleri ilk olarak kemik kırma makinesinde kırıyoruz. Daha sonra kırdığımız artık yemekleri ve kemikleri 95 derecelik fırında 8 saat pişirip pelet makinasında işliyoruz. Son olarak mamaları kurutma fırınında kurutarak sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Günde yaklaşık 400 kilogram mama üretiyoruz. Böylece yılda 3 milyon lira tasarruf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan bayat ekmeklerini kutuya atmalarını rica ediyoruz. O ekmekler hem burada mamaya dönüştürülerek can dostlarımıza veriliyor hem de israfın önüne geçilmiş oluyor. Can dostlarımız ürettiğimiz mamayı oldukça sevdiler. Bize bu projede desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ederiz” dedi.