Elazığ’da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışına karşı Elazığ Belediyesi, 345 personel ile şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ana arterler ve yüksek kesimlerde hızlı bir şekilde kar temizliğinin yapılması için teyakkuz halinde bulunan ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve şehir merkezi başta olmak üzere Ataşehir, Çaydaçıra, Cumhuriyet, Abdullahpaşa, Yıldızbağları, Doğukent, Sürsürü, Ulukent, Güneykent, Harput mahalleleri ile Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarında kar küreme ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirdi. 17 greyder, 15 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 adet mobil tuzlama aracı, 11 kepçe, 2 adet solusyon aracı, 5 adet kamyon, 15 adet pikap 345 kişilik ekip ile çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bulvar ve caddeler, kaldırımlar, üst geçitler, otobüs durakları ve meydanlarda da buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor. Kar yağışının ilk dakikalarından itibaren yoğun mesailerinin ardından şehir genelindeki ana arterlerdeki ulaşımda her hangi bir aksama yaşanmazken ekipler, şehrin dört bir yanında anlık müdahalelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında buzlanmaya karşı ekipler tarafından, 200 ton solüsyon, 5750 ton ise tuz kullanıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun yağış ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerin alındığı, vatandaşların mevsimsel koşullardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğu ve şehrin her noktasında çalışmaların devam ettiği belirtildi.