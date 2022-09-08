Elazığ Belediyesi, daha hijyenik ve sağlıklı bir çevre için şehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, daha hijyenik ve sağlıklı bir çevre için şehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan tüm mahallelere yönelik yapılan temizlik çalışması Kültür Mahallesi, Üniversite Mahallesi ve Yeni Mahalle’de devam etti. Mahallelerde geniş temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Rutin hizmetlere ek olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda cadde ve sokaklar süpürülerek vakumlu arazözlerle yıkandı. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs durakları, çeşmeler ve oyun parkları buharlı temizlik aracıyla temizlenerek hijyen sağlandı. Temizlik ekiplerinin çalışması sonucu üç mahallenin sokakları daha temiz bir görünüme kavuştu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehir genelinde temizlik çalışmalarının etkin bir şekilde devam ettiği belirtilerek, “Günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz; tüm mahallelerin, tüm sokak, cadde, ana arterler, park ve bahçelerin temizliğini sürdürüyor. Yaptığımız çalışmalarla Elazığ’ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşehrilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı bir duruma getiriyoruz" denildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, sunulan hizmetlerden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.