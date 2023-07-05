Elazığ Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli kullanmalarına yönelik başlatılan satranç kursları devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından yaz tatilini zeka ve strateji oyunları eğitimi ile zenginleştirip verimli kullanmaya yönelik uzman eğitmen Metehan Deniz öncülüğünde çocuklara özel gerçekleştirilen satranç kursu devam ediyor. Düzenlenen kurslara katılım yoğun olurken, yaz ayı boyunca eğitimlerin süreceği ifade edildi.