Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalar, diğer belediyelere de örnek oluyor.

Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Elazığ Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde konaklayan sokak hayvanları için topladığı artık yemekleri ve bayat ekmekleri kullanarak mama üretimi yapıyor. Böylece hem israfın önüne geçiliyor hem de merkezde yaşayan can dostlarımıza mama üretimi sağlanmış oluyor. Elazığ Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalar, farklı belediyelere de örnek oluyor. Bu çerçevede Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Sami Altaş ve beraberindeki heyet, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek devam eden mama üretim çalışmaları hakkında bilgi alıp, yerinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Sami Altaş, ’’Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir proje başlattık. Bu projemiz, yemek atıklarından mama yapımı projesi. Elazığ Belediyesi de bu projeyi daha önce oluşturmuş ve hayata geçirmiş. Bizler de bu merkeze gelerek buradaki tesisi inceledik ve yetkili arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri elde ettik. Bu projeyi bütün belediyelerin uygulaması gerekiyor. Elazığ Belediye Başkanımızın bu projeye öncülük etmesinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.