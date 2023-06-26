Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masa, 185 su arıza, 110 itfaiye, 188 ücretsiz cenaze hizmetleri ve zabıta birimi nöbetçi ekipleriyle bayram süresince vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak. Bayram süresince ulaşım hizmetleri de ücretsiz sunulacak. Arife günü mezarlıklara gidecek olan vatandaşlar için de ulaşımdan ücret alınmayacak. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Hicret Mahallesi Güney Çevre Yolu, yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali arka kısmında 20 dönüm alan üzerinde oluşturulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hijyenik koşullar sağlandı.

Mevsimsel koşullar dikkate alınarak gölgelendirme çalışmasının gerçekleştirildiği alanda kurban satış ve kesim noktalarında zemin çalışması, kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, konteyner lavaboların hazırlanması, aydınlatma çalışmaları, kurban satış ve kesim noktalarına 6 adet su deposu kurulması ve su tesisatı çekilmesi ile 86 adet hayvan padoku kurulması çalışmaları tamamlandı. Kurban satış ve kesim alanında düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmalarına bayram süresince kesintisiz devam edecek. Kurban Bayramı süresince nöbetçi veteriner hekimler de alanda görev yapacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza edebilmesi için kurban satış ve kesim alanında ücretsiz kurban poşeti dağıtımı gerçekleştirilecek. Her yıl olduğun gibi bu Kurban Bayramında da Elazığ Belediyesi tarafından oluşturulan kurban satış ve kesim alanı dışında kamusal alanlarda kurban kesimine izin verilmeyecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara idari para cezası uygulanacak.

Otobüs seferleri ücretsiz

Elazığ Belediyesi toplu taşıma araçları, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da dört günlük bayram süresi boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Yapılan düzenleme doğrultusunda bayramın 1. günü saat 10.00’dan, 2. günü saat 09.00’dan, 3. günü saat 08.00’den, 4. günü ise saat 07.00’den itibaren başlayacak ulaşım seferleriyle ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Ayrıca arife günü de Harput, asri ve gülmez mezarlık alanlarına ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram hazırlıkları kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla bayram öncesi şekerleme, unlu mamul üretimi yapan imalathaneler ile satış noktaları başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirmişti. Ekipler ayrıca bayram süresince de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özellikle kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerine devam edecek.

Bayram temizliği unutulmadı

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bayramı idrak edebilmeleri için kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı ana arterler, park, bahçe, cadde, sokaklar, kaldırımlar, çeşmeler, otobüs durakları ve çöp konteynerlerinde detaylı temizlik çalışması yaparak yıkama işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra ekipler cami, mescit, cemevleri ve türbelerdeki bütün noktaları mobil yıkama aracıyla temizledi. Cami avluları, abdesthaneler, giriş çıkış noktalarındaki alanlar, kapılar ve bahçe duvarlarını arazöz ve buharlı araçlar ile dezenfekte eden ekipler, namaz kılınan alanları da gül suyu ile yıkama çalışması yaptı.

Ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için şehir genelindeki mezarlıklarda da yol, çeşme ve yön levhaları temizliği de yaptı. Mezarlık alanlarındaki temizlik çalışmaları arife günü de dahil olmak üzere yoğun bir şekilde sürecek.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca kurban satış ve kesim alanlarında da temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. Ekipler, bayram boyunca kurban atıklarının temizlenmesi hususunda kurban satış ve kesim alanlarında sahada olacak.

Hayır Çarşısı paylaşmanın adresi olacak

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı, vatandaşların kurban bağışı hisselerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırarak bu bayramda da bayram sevincinin geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile olacak. Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığıyla kurban bağışı hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, kurban hisselerini bizzat Hayır Çarşısı’na ulaştırabilecekleri gibi bağışlar Hayır Çarşısı ekipleri tarafından adreslerinden de alınabilinecek. Kurban hisse bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Beyaz Masa hattı ile irtibat sağlamaları yeterli olacak. Hayır Çarşısı ekipleri, bağışta bulunmak isteyen vatandaşların adreslerine ulaşarak makbuz karşılığında bağışları toplayacak. Toplanan kurban bağış hisseleri, hijyen koşulları çerçevesinde paketlenerek belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Öte yandan 153 Beyaz Masa, 185 su arıza, 110 itfaiye, 188 ücretsiz cenaze hizmetleri ve zabıta birimi, nöbetçi ekipleriyle bayram süresince vatandaşlara kesintisiz hizmet sunacak.

Elazığ Belediyesi kartlı su sayacı aboneleri, tatil süresince 08.00-17.00 saatleri arasında Belediye İş Merkezi’nde bulunan veznelerden su kontörü yükleyebilecek.