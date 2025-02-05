Elazığ’da etkili olması beklenen kar yağışına karşı Elazığ Belediyesi, ulaşımda aksama yaşanmaması adına gerekli önlemleri aldı. Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarına hazır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve son değerlendirmeler doğrultusunda Elazığ’da beklenen kar yağışına karşı Elazığ Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışının etkili olması tahmin edilirken, Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması adına kent genelindeki karla mücadele çalışmaları için teyakkuz halinde.

Kent genelindeki ana arterler ve yüksek kesimlerde hızlı bir şekilde kar temizliğinin yapılması için hazır bekleyen ekipler, bağlantı yollarında kar küreme ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirecek. Vatandaşların, etkili olması beklenen kar yağışının ardından mağduriyet yaşamaması için bulvar ve caddeler, kaldırımlar, üst geçitler, otobüs durakları ve meydanlarda da buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışması da Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yapılacak. Ekipler, kar yağışının ilk dakikalarından itibaren yoğun mesailerine başlayarak şehrin dört bir yanında anlık müdahalelerde de bulunacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olası bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı, vatandaşların mevsimsel koşullardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ekiplerin kent genelinde 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğu belirtildi.