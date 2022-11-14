Sezona galibiyet ile başlayan Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Kırşehir engelini de farklı galibiyetle aştı.

Sezona galibiyet ile başlayan Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Kırşehir engelini de farklı galibiyetle aştı.

2022-2023 Futbol Sezonu’nda İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubu’nda mücadele eden Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2. haftada deplasmanda karşılaştığı Kırşehir İşitme Engelliler’i farklı mağlup etti. 8 takımın mücadele ettiği İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubu’nun ilk haftasında sahasında Hatay ekibini 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Bordo-Beyazlılar, 2. hafta maçında Kırşehir İşitme Engelliler SK’nın konuğu oldu. Bordo-Beyazlı takımın gollerini Yusuf Ataş (2), İbrahim Özeren (2), Adem Öztürk, Diyar Koç ve Furkan Bayansaldız kaydetti. Sahadan 7-2 galip ayrılan Elazığ Belediyesi İE. Futbol Takımı, 3. haftada kendi sahasında karşılaşacağı Kahramanmaraş Temsilcisi Afşin İESK’nın ligden çekilmesiyle haftayı 3-0 hükmen galip tamamlayacak.