Elazığ Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren evlerinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek, belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan mesaide, aşçılar tarafından hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, iftar öncesi preslenerek paketleniyor. Hazırlanan paketler yine ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarına kadar teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca desteklerin süreceği bildirildi.