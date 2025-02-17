Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu, Harput musikisinin en güzel örneklerini, Şanlıurfa’da icra etti.

Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu, Harput musikisini yaşatmakla birlikte, kadim kültür ve irfan geleneğini farklı şehirlerde temsil etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kürsübaşı Korosu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "Geleneksel Sohbet Toplantıları" temalı konserde Şanlıurfalılar ile buluştu.

Bölgenin zengin müzik kültürünü ve yerel gelenekleri sahneye taşıma, kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma amacıyla düzenlenen program Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Konserde, Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ve Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu’nun icra ettiği eserler seslendirildi.

Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları Kürsübaşı Korosu, Harput musikisinin en güzel örneklerini sundu. Ayrıca Şanlıurfa’nın meşhur Sıra Gecesi geleneği, Elazığ’ın Kürsübaşı geleneği ve Adıyaman’ın Harfane geleneği de sahnelendi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın şehri inşa etmekle birlikte medeniyetler merkezi Harput’un gelenekleri ve kadim kültürel mirasının yaşatılması ve ihya edilmesi yönünde önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, üç kadim şehrin musiki örneklerini aynı sahnede buluşturan bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını, bu güzide musiki topluluklarını Elazığ’da da ağırlayarak hemşehrileriyle buluşturacaklarını ifade etti.

Şanlıurfa’da yaşayan çok sayıda Elazığlının da yoğun ilgi gösterdikleri program sonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, etkinliğe katılımlarından dolayı Elazığ Belediyesi’ne plaket takdim etti.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.