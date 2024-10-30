Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 2024-2029 dönemi vaatleri arasında yer alan Elazığ Belediyesi halk ekmek üretim tesisi açılıyor.

Elazığ Belediyesinin önemli sosyal projelerinden biri olan ve günlük 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahip halk ekmek üretim tesisi 8 Kasım Cuma günü hizmete sunulacak. Tesiste incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, modern teknolojilerle donatılan halk ekmek üretim tesisini 8 Kasım Cuma günü hizmete sunacaklarını söyledi. Şerifoğulları, ’’Elazığ’ımızda önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Modern teknolojilerle donattığımız tesisimiz günlük 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimizde el değmeden üreteceğimiz ekmeği, satış noktalarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu projemizle hem daha uygun fiyatla kaliteli ekmeği vatandaşımızın sofrasına ulaştırmış olacağız hem de üretimi destekleyerek istihdam oluşturma hedefimize katkı sağlamış olacağız” dedi.

Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan ve halk ekmek üretim tesisi olarak düzenlenen 725 metrekare kurulum alanına sahip binada altyapı yenileme başta olmak üzere tadilat, makine-ekipman montaj çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlara uygun fiyatlı, kaliteli ekmek sunmak amacıyla hizmete sunulacak tesiste üretilecek ekmekler, Kültür Park, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Akpınar Kafe yanı, Kent-Köy Yaşam Alanı ve halk ekmek üretim tesisinde oluşturulan satış noktaları ile mahallelerdeki büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.