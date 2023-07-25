Elazığ Belediyesi, 19 bin metrekare arazi üzerine kurduğu güneş enerjisi panelleriyle yılda 1 milyon 800 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyor.

Güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek ve son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleriyle mücadele etmek amacıyla Elazığ Belediyesi, Atık Su Arıtma Tesisi mevkiinde 19 bin metrekare arazi üzerine güneş enerjisi panelleri kurdu. Belediye paneller ile yılda 1 milyon 800 bin kilowatt saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirerek belediye bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

GES projesini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “03.08.2021 tarihinden itibaren kendi elektriğimizi üreterek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sunuyoruz. Dünyada da değeri giderek yükselen GES yatırımları şehrimizde de artırılacak. Sürekli yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan GES’in işlenmesi, kullanılması, yaygınlaştırılarak doğal dengenin korunması ve bu şekilde şehir ekonomisine katkı sunulması açısından GES projeleri çok kıymeti. Proje aşamasında olan 10 megavatlık yeni santral kurulumuyla birlikte ücretsiz elektrik üretim kapasitesi de artırılacak” dedi.