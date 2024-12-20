Elazığ Belediyesi; yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım aksını güçlendirmeye devam ederken, aynı zamanda kentin dört bir yanında yürüttüğü kapsamlı temizlik hizmetlerini de sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hicret Mahallesi’nde yükselen Spor ve Yaşam Kompleksi bağlantı yolları ile İmam Efendi Bulvarı ve Hicret Mahallesi Protokol Yolu’nu birbirine bağlayacak olan bulvar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bin 650 metre uzunluğunda ve çift gidiş ve çift geliş 4 şeritli olacak olan bu yeni bulvar, bölgeye hem estetik bir görünüm kazandıracak hem de ulaşımı daha rahat hale getirecek. Öte yandan ekipler, şehrin muhtelif bölgelerinde de asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sayede yolların ömrü uzatılarak daha güvenli hale getiriliyor.

Aynı zamanda Elazığ Belediyesi şehrin dört bir yanında periyodik temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hilalkent Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. 10 kişiden oluşan ekipler; mahallede bulunan caddeler, sokaklar, arterler ile parklarda süpürme ve çöp toplama işleminde bulundu. Çalışmalarda kullanılan 5 adet araç ile mahalle genelinde hijyen sağlandı. Hilalkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarını, vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Elazığ Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, daha temiz ve yaşanabilir bir kentte olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.