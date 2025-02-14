Elazığ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yağışın başladığı ilk andan itibaren Elazığ Belediyesi, çok sayıda araç ve personel ile gece gündüz aktif bir şekilde sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hazır halde bulunan Elazığ Belediyesi ekipleri, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı hızla harekete geçerek yoğun bir karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Gece gündüz demeden sahada yoğun mesaisini sürdüren ekipler, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte iş makineleri ve personel desteğini artırarak ana arterleri ve mahalle yollarını açık tutmak ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba sarf ediyor.

Sabah saatlerine kadar yoğun mesai harcayan Karla Mücadele Ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de hızla değerlendirerek anında müdahalelerde bulunuyor. Vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergâhlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışmasının yanı sıra greyderler, kar küreme ve tuzlama araçları, arazözler (solüsyon araçları), kamyonlar ve çeşitli iş makineleri ile mahalleler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulaması gerçekleştiriliyor.