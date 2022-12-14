Elazığ Belediyesi çalışanlarına yönelik KBRN farkındalık, şüpheli posta ve yangın eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi çalışanlarına yönelik KBRN farkındalık, şüpheli posta ve yangın eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi, personelinin donanımlarını artırma, iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunması noktasında verdiği hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede güvenlik birimi personellerine KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer) risklerden korunma yönetimi, yangın ile şüpheli posta eğitimi verildi. Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri Hamdi Özkan ve Güçlü Demir tarafından eğitim, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü uzmanlarınca katılımcılara, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelerle karşılaşabilecekleri acil durumlar ve şüpheli posta tespiti halinde yapılacak ve muhtemel yangınlara karşı atılacak adımlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.