Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların sağlığını korumak için şehir genelinde gıda satışı yapan zincir marketler ve AVM’lerde denetimleri sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf, yiyecek ve içecek üretimi yapan ve satan işletmeleri tek tek gezerek denetim gerçekleştirdi. Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelindeki zincir marketler ve alışveriş merkezlerinde de denetimlerini sürdürüyor. Elazığ Valiliği tarafından oluşturulan ve Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı komisyon, şehir genelinde gıda satışı yapan zincir marketleri ve AVM’leri de tek tek denetleyerek vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için yoğun mesai harcıyor.

Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor

Koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gıdaların gramaj, ambalaj durumu, saklama koşulları ve fiyat listesi kontrolü gerçekleştirirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’Elazığ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz, Elazığ Valiliği koordinesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte gıda satışı yapan zincir marketler ve AVM’lerde vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına yoğun mesailerini sürdürüyor. İnsan sağlığının son derece önemli olduğu bilinciyle çalışan zabıta ekiplerimiz, bu kapsamda şehir genelindeki denetimlerini sıklaştırdı. Gıda satış yerleri ve diğer satış merkezlerinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmaması adına ekiplerimiz koordineli şekilde çalışmalarına devam edecek” denildi.