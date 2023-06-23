Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla bayram öncesi depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları olan erzak, giyim ve çeşitli yardım kolileri depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ediliyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan yardım kolileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen komşu şehir Malatya, Kahramanmaraş ve diğer illerimize ulaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor. EBEGEM bünyesinde görevli el sanatları, usta öğreticiler, eğitmen ve kursiyerler tarafından el emeği göz nuru hazırlanan kıyafet, el işçiliği ürünler, çocuk elbiseleri ve çeşitli yardım malzemeleri ekipler tarafından kardeş belediye Malatya Battalgazi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte depremden etkilenen aile ve çocuklarımıza ulaştırılıyor.

Deprem bölgesine yardımlar sürdürülecek

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Depremin ilk anından itibaren komşu şehir Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerine yönelik yardım ve destek çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerimiz, felaketin ardından şehirlerimizin yeniden kalkınması ve yaraların sarılması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Birlik ve beraberliğimizin kuvvetlendiği, dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, beklentilerini karşılamak üzere belediye olarak sahada depremzedelerimizin hizmetindeyiz. Bayram süresince de ekiplerimiz 7 gün 24 saat hazır bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürecek” denildi.