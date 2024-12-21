Elazığ Belediyesi asfalt şantiyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesine ait Hilalkent Mahallesinde yer alan asfalt malzemeleri üretiminin yapıldığı şantiyenin asfalt ısıtma tanklarının bulunduğu bölümde bugün 14.20 sularında çıkan yangına İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir. Toplam 3 araç ve 12 personelin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor’’ denildi.