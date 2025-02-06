Elazığ Belediyesi, düzenlediği 3. yazarlık atölyesinde katılımcıları ağırlamaya başladı. Katılımcılar, dört hafta boyunca yazma tekniklerini öğrenip, edebiyatın farklı türlerini keşfedecek.

Sosyal ve kültürel projelerin en güzel örneklerini sunmaya devam eden Elazığ Belediyesi, yazarlık konusunda kendini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitimlerin verildiği 3. yazarlık atölyesini başlattı. Eğitimlerin ilk gününde Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şube Başkanı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Namlı, program boyunca yazma tekniklerini öğrenecek ve edebiyatın farklı türlerini keşfedecek olan katılımcılara önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Namlı, Elazığ Belediyesinin katkıları ile okuma ve yazma kültürünün zenginleştirilmesine imkân sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Programa katılan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da Elazığ Belediyesinin bu tür projelerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Yazarlık atölyesi projemizde ilk andan itibaren beraber olduğumuz ve emeği geçen Türkiye Yazarlar Birliğine, Elazığ Şubesine, böyle bir projenin hayat bulmasında emek sarf eden TYB’nin kıymetli hocalarına, şehrimizin sanat, edebiyat ve kültür hayatına katkıda bulunacak olan katılımcılarımıza katkı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Elazığ’ımızın Harput’tan gelen kadim bir kültürü ve geçmişi bulunuyor. Bizler de o eşsiz Harput kültürünün devamını sağlayarak bu köklü kültür, sanat ve edebiyat doğrultusunda kıymetli katılımcılarımızın bütün teknik bilgi ve becerileri kazanacak olmasını çok önemsiyoruz. Bu projenin çok başarılı olacağına inanıyorum. Bilindiği üzere Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile şehrimizde 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarını Elazığ Belediyesinin organizasyonu ile düzenledik. Bu organizasyonda ulusal ve uluslararası önemli şair ve yazarların yanı sıra yeni ve genç şairlerimize de yer verdik. Buradaki katılımcılarımızın da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Elazığ’ımızı temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.