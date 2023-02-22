Türkiye Voleybol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyen Elazığ Belediyesi Voleybol, liglere devam etme niyetinde.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun vereceği kararı bekleyen Elazığ Belediyesi Voleybol, liglere devam etme niyetinde.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu da gerekli çalışmaları yapıyor. TVF 2. Lig 15. Grup’ta yer alan Elazığ Belediyesi Voleybol’un bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği de büyük merak konusu. Grupta yer alan takımların bir çoğu afet bölgesinde yer alan takımlardan oluşurken, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yetkililerin kulüp temsilcileriyle tek tek görüşmeler sağladığı öğrenildi. Elazığ Belediyesi Voleybol Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, grupta normal sezon devam etmeyecek. Grup lideri Kahramanmaraş Voleybol hiçbir sporcunun depremle ilgili sıkıntısı olmadığını bildirdi. Hatay Voleybol ile Gaziantep Merinos Gençlikspor devam edemeyecek. Elazığ Belediyesi Voleybol bu durumda ikinci sıraya yükselecek ve Kahramanmaraş ekibiyle birlikte Nevşehir ilinde yapılacak 1. Lig’e yükselme play-off maçlarına katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun play-off maç programını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.