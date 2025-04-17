Elazığ Hipodromu’nda Elazığ Belediye Başkanlığı koşusunu Wictory Drop isimli safkan at kazandı.

Elazığ Hipodromu’nda yılın en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ Belediye Başkanlığı koşusunu Wictory Drop isimli safkan kazandı. 3+ yaşlı safkan İngiliz atların katılımıyla 1600 metre kum pistte koşuldu. Bağnu Eğilli’nin sahibi ve yetiştiricisi olduğu Drop, jokeyi İsa Akyavuz ile 1.45.56’lık bitiriş derecesine imza atarak galibiyete ulaşan isim oldu. Antrenörlüğünü ise Fatih Emir Akıl’ın üstlendiği 5 yaşındaki doru at, start aldığı 36 koşunun 14’ünü kazanma başarısı gösterdi.

Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Mahmut Çizik’e kupasını Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci takdim etti. Törene Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik de katıldı.