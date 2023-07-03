Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde normal sezon sona erdi ve 3 takım şampiyonluğunu ilan etti.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nde 2022-2023 normal sezonu sona erdi. 10 haftalık lig maratonunun ardından Harput Fıratspor, Yazıkonakgücü ve Beyhan Belediyespor gruplarını lider tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazandı.

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Son hafta maçları sonunda A Grubunda Yurtbaşıspor, B Grubu’nda ise Adaletspor play-off oynama hakkı kazandı. C Grubu’nda ise Sürsürüspor ile Alacakaya Kromspor sezonu hem puan, hem de ikili averajda eşit tamamladı. Bu iki takım play-offa yükselecek son takımı belirlemek için kendi aralarında bir maç daha oynayacak. Son takımın da belirlenmesi ile 3 takım kendi aralarında play-off grubu oluşturacak ve şampiyon olan takım gelecek sezon 1. Amatör’de mücadele etmeye hak kazanacak.