Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Bu çerçevede hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı F.B.(28) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.