Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2023-2024 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2023-2024 Sezonu hafta sonu oynanan maçlarla start aldı. Sezonun ilk haftasında en farklı galibiyete Sürsürüspor, Harput Fıratspor karşısında 10-0’lık galibiyetle başladı. 2 maçın hükmen galibiyetle sonuçlandığı haftada 1 maç da çıkan olaylardan ötürü tatil edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

’’Balakgazi 1516 Spor 0-3 Elazığ Şekerspor, Sanayi Sitespor 1-3 Elazığ İl Özel İdare, Hicret Gençlikspor 1-5 Beyhan Bld., Maliyespor 0-7 Yazıkonakgücü, Doğukent Gençlik 3-0 Yeni Mahalle (Hükmen), Harput Fıratspor 0-10 Sürsürüspor B.E., Arıcakspor 3-0 Abdullahpaşaspor (Hükmen), Kovancılarspor - Alacakaya Krom (Tatil), Paluspor 2-0 Sivricespor, Karakoçan 1985 2-0 Yolspor.’’