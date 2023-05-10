Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde Play-Off yarı final rövanş maçlarının ayrıntılı programı açıklandı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2022-2023 sezonu şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off maçlarında yarı final rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından rakiplerine fark atan Rüstempaşaspor ile Karakoçan 1985 Spor ikinci maçlara büyük avantajla çıkacak. Program şöyle:

"13 Mayıs Cumartesi, 15.00 Rüstempaşaspor - Yolspor Gençlik Merkezi sentetik saha, 15.00 İl Özel İdarespor - Karakoçan 1985 Spor İl Özel İdare sentetik saha."

Rövanş maçları sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar adını finale yazdıracak. Final maçı programı önümüzdeki günlerde Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından kamuoyuna duyurulacak.