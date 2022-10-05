Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

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