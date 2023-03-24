Deprem ve sel felaketleri sonrası Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde sezonun geri kalan maçları akşam oynanacak maçla başlıyor.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2022-2023 sezonu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Deprem felaketi sonrası devam edip etmeyeceği belirsiz olan, akabinde kulüplerle yapılan istişareler sonucu devam etmesine karar verilen lig, deprem felaketi sonrası bu kez de sel felaketinden dolayı bir haftalık ertelemeye uğradı. 13. hafta itibariyle başlayan ligde program şöyle:

’’24 Mart Cuma 20.30 Abdullahpaşa - Harputspor, 25 Mart Cumartesi 13.30 Rüstempaşa - Arıcakspor, 20.30 Üsküdarspor - Karakoçan 1985, 26 Mart Pazar 20.30 Tayfunspor - Şekerspor, 14.00 Maliyespor - Sivricespor, 20.30 Sanayi Sitespor - Yolspor, 14.30 Hicret Gençlik - Paluspor, 20.30 Doğukent Gençlik - Kovancılar Esnaf.’’