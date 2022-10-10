İlk hafta maçlarında geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselen Harputspor, Rüstempaşaspor, Kovancılar Esnafspor ve Doğukent Gençlikspor’a düzenlenen törenlerle kupaları verildi.

İlk hafta 12 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak olan Yeni Mahalle - Yolspor maçıyla tamamlanacak.

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu başladı. Filelerin 41 kez havalandığı ilk hafta maçları sonunda Rüstempaşaspor, Elazığ Şekerspor’u 7-1’lik skorla, Karakoçan 1985 ise deplasmanda Arıcaspor’u 6-0’lık skorla yendi.

Elazığ 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Müsabakalarda fileler 41 kez havalandı.

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